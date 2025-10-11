Monteleone, due interventi per ridare luce al centro

Sono in via di ultimazione due lavori che daranno una nuova impronta al centro storico del piccolo borgo di Monteleone di Fermo, uno dei comuni più piccoli e suggestivi dell’entroterra Fermano. Si tratta di un intervento per il consolidamento del versante ovest del centro storico, realizzato grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno per frenare i fenomeni di dissesto idrogeologico per un valore complessivo di 850.000 euro. "Un intervento molto importante per vari motivi – spiega il sindaco Marco Fabiani (foto) –. In primo luogo un piccolo comune come il nostro non avrebbe avuto da solo le risorse per effettuare un intervento di questa portata. Secondariamente parliamo di un lavoro consistente che prevede la realizzazione di palizzate a sostegno della collina e realizzazione di un terrazzo di contenimento. Operazione che consentirà di mettere in sicurezza tutto il versante ovest del centro storico. Infine, questo lavoro che è in stato avanzato, indicativamente possiamo dire di aver già raggiunto il 70%, servirà a riqualificare l’area anche dal punto di vista urbanistico. Infatti, al termine degli interventi si libererà un’area verde che prima era inutilizzata e che pensiamo di recuperare per realizzare un parco con arredi e giochi per bambini, che sarà messo a disposizione dei residenti e visitatori che siamo certi potrà risultate utile specie nella bella stagione". Sono invece stati già ultimati i lavori di riqualificazione di un edificio di proprietà comunale sito nel centro storico danneggiato dal sisma, il tutto grazie ad un finanziamento di 700.000 euro dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, la struttura sarà presto trasformata in Centro polifunzionale della cultura. "Parliamo di un edificio di proprietà comunale che si sviluppa su tre livelli – conclude Marco Fabiani – grazie ai fondi sisma a alla disponibilità del Commissario Castelli, siamo riusciti a riqualificare l’immobile. I lavori sono già conclusi e stiamo già pensando ad una data utile per procedere all’inaugurazione di quello che sarà il Centro culturale. Infatti, al piano interrato allestiremo una sala esposizione o incontro; al piano terra verrà sistemata la biblioteca comunale, quella esistente era dislocata in spazi molto più angusti qui potremo gestirla in maniera più efficace; infine al primo piano allestiremo una pinacoteca che custodirà alcuni dei tesori artistici e culturale di Monteleone di Fermo".

Alessio Carassai