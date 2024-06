Quasi tutta Montelparo al matrimonio da sogno di Laure e Bert: “Per noi questa è una famiglia”

Montelparo (Fermo), 29 giugno 2024 – Avevano lanciato un invito su Facebook a tutta la comunità di Montelparo a prendere parte al buffet post cerimonia delle loro nozze. E i paesani hanno risposto in gran numero: erano circa 200 quasi la metà dei 700 abitanti complessivi del piccolo borgo del Fermano.

Sono arrivati in chiesa a bordo di una Porche rossa ed erano bellissimi, giovani, ma soprattutto felici Laure e Bert, gli sposi 28enni di nazionalità belga, che si sono uniti in matrimonio nel borgo del loro cuore.

Laure è raggiante e bellissima tra le damigelle in rosso che la applaudono (foto Zeppilli)

La chiesa di San Michele Arcangelo ornata di fiori bianchi ha accolto la sposa accompagnata dal suo papà e lo sposo dalla mamma, mentre ai primi banchi della chiesa, tutti in piedi, gli invitati di famiglia rigorosamente contraddistinti da un capo di abbigliamento di colore rosso ed emozionati alla vista degli sposi. Il Vangelo della Solennità di Pietro e Paolo ha preceduto l’omelia della messa officiata da don Giorgio Carini, celebrata in lingua italiana ed inglese, con il rito nuziale pronunciato in italiano.

La giovane coppia belga durante la cerimonia del loro matrimonio in una chiesa gremita (foto Zeppilli)

Tra i banchi non poteva mancare il sindaco Marino Screpanti, amico di Laure e Bert e fiero dell’evento che ha coinvolto tutta la comunità, a nome della quale ha consegnato una targa di auguri e riconoscenza agli sposi. Chicchi di riso, petali di rose rosse e scroscianti applausi, hanno accompagnato l’uscita di Laure e Bert dalla chiesa a seguito della quale si è aperto il buffet condiviso con la comunità. Circa duecento sono stati i montelparesi presenti all’aperitivo, felici e grati per l’invito.

Tra i tanti, c’era chi conosce gli sposi da tempo, chi non li conosce ma ha stretto amicizia con Isabel ed Andy, i genitori della sposa che otto anni fa hanno acquistato un immobile a Montelparo, e da qui, hanno messo radici nel borgo dell’entroterra costruendo legami di stima reciproca con la comunità.

"Il nostro sogno è sempre stato quello di sposarci in chiesa – hanno detto gli sposi, lei in abito bianco, lui color grigio perla – e abbiamo scelto di farlo a Montelparo perché i montelparesi sono accoglienti, simpatici e adorabili. Da quando frequentiamo questo paese siamo stati accolti sempre con il sorriso e tanta gentilezza. Questa ‘sensazione di famiglia’ che ci hanno dato – hanno concluso sorridenti – è il motivo per cui è stato nostro desiderio invitarli per un aperitivo. Grazie Italia, grazie Montelparo”.