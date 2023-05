Montelparo, si rompe la rete idrica. Fango e acqua in strada

Continuano a farsi sentire i danni causati dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Ieri mattina, a causa del terreno fortemente appesantito dall’acqua, a Montelparo si è creata una rottura sotterranea dei tubi della rete idrica Ciip, che ha causato il riversamento in strada di una grande quantità di acqua e fango. Il fatto si è verificato lungo la provinciale montottonese, di collegamento con Sant’Elpidio Morico, chiusa al traffico fino al tardo pomeriggio di ieri. La rottura della rete idrica situata sul terreno collinare che costeggia la provinciale ha anche scalzato diverse piante ad alto fusto, tra cui una grande quercia a bordo strada, causa di pericolo per l’imminente caduta dovuto al mancato ancoraggio radicale al terreno.

Colata di fango e acqua in strada e rischio crollo delle piante ai margini della provinciale, hanno interessato circa 600 metri lineari e hanno richiesto la necessità dell’interruzione della viabilità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Un compito che ha visto coinvolti i vigili del fuoco di Fermo (intervenuti anche con l’ausilio dell’autoscala per la messa in sicurezza delle piante) i dipendenti della Provincia, i dipendenti della Ciip (che hanno avviato le operazioni di ripristino della linea idrica) e gli amministratori comunali con il sindaco Marino Screpanti che ha seguito ogni fase di intervento. Danni e criticità a causa della rottura della rete idrica che serve anche i Comuni limitrofi sono stati limitati grazie all’interscambiabilità della linea, merito dell’attenta gestione Ciip.

p. p.