Monterubbiano, in Consiglio c’è l’ok al bilancio

Approvazione del bilancio consuntivo e del nuovo regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti per l’anno in corso. Questo l’epilogo della seduta di Consiglio a Monterubbiano. Ad illustrare il rendiconto di gestione 2022 è stata il vice sindaco e assessore al bilancio, Silvia Romanelli, che ha spiegato come tale documento rappresenti il momento conclusivo del processo di programmazione dell’ente e consenta, sia la verifica dei risultati conseguiti dall’Amministrazione nell’esercizio precedente, che il confronto con i dati preventivi nel bilancio di previsione. "Il fondo cassa al 31 dicembre 2022 – ha spiegato Romanelli – risulta di 1.743.914,79. Il Comune di Monterubbiano ha conseguito un risultato di competenza positivo, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, che verrà impiegato per realizzare altri interventi previsti nel programma di questa amministrazione. Va inoltre evidenziata una situazione economico strutturale positiva, per cui l’ente non risulta deficitario". Romanelli ha precisato che il revisore dei conti non ha ravvisato irregolarità da parte dell’ente, attestando la corrispondenza del rendiconto 2022 alle risultanze della gestione esprimendo giudizio positivo per l’approvazione. Il vice sindaco ha concluso la relazione specificando che gli obiettivi della programmazione sono stati parzialmente raggiunti e "l’importante risultato di gestione rappresenta una solida base da cui partire per rafforzare le politiche messe in campo dall’attuale Amministrazione". Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto con 7 voti a favore, 3 contrari ed un astenuto, mentre si è espresso all’unanimità sull’approvazione del nuovo regolamento per l’applicazione della Tari. Anche questo punto è stato illustrato da Romanelli, spiegando la necessità di adeguare il regolamento in questione adottato dal Comune di Monterubbiano con delibera di Consiglio del 18 maggio 2020, con cui è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che ha introdotto una serie di obblighi di servizio e standard di qualità obbligatori dal primo gennaio 2023, per le aziende del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Paola Pieragostini