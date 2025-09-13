Monterubbiano in lutto. Addio all’ex sindaco

E’ venuto a mancare all’affetto della sua famiglia, di tanti amici e cittadini di Monterubbiano, Giuseppe Nazziconi, sindaco del paese negli anni 1990/95, fautore di iniziative consolidatesi nel tempo e uomo, prima che politico, stimato per le sue doti e predisposizioni d’animo. Giuseppe, per tutti ‘Pippo’ aveva avuto seri problemi di salute anni fa. Ieri mattina la sua dipartita all’età di 76 anni. A lui, il paese di Monterubbiano deve molto. Fu Nazziconi a promuovere il mercato mensile in frazione Rubbianello, che divenne subito un punto di riferimento per tutta la Valdaso per gli appassionati di ‘piazza commercio’. Sempre lui, fu il fautore della Casa di Riposo Don Marzetti, oggi fiore all’occhiello dell’intera provincia di Fermo, per il livello di alta qualità del servizio nell’accoglienza di anziani e fragili. Giuseppe, Pippo, è stato l’uomo che sapeva stare accanto alla gente, che sapeva ricucire i rapporti tra cittadini, rendendoli pertanto più forti. Così, Pippo ha saputo fare del suo tempo, un tempo migliore da lasciare in eredità a chi è chiamato a costruire per il bene proprio e altrui. Tutti ricordano in tal senso, la sua vocazione al confronto e non allo scontro, al dialogo e mai alle porte chiuse, così come quell’incisività caratteriale nel saper indossare sulla pelle, l’umiltà ed il coraggio delle idee.

La sua lungimiranza da sindaco è sempre coincisa con il farsi padre e marito presente e attento, amante della vita e dei buoni principi. La camera ardente per Giuseppe Nazziconi, è stata allestita presso la casa del commiato Roberti (a Rubbianello di Monterubbiano). La cerimonia funebre si terrà questa mattina alle 10.30 nella chiesa Sacro Cuore di Gesù, della stessa frazione. Moltissime sono state le testimonianze di cordoglio espresse alla famiglia Nazziconi, da conoscenti e amici che hanno avuto il privilegio di conoscere e stimare Giuseppe. Tanto affetto a dimostrazione di quanto Pippo abbia incarnato il valore delle relazioni umane.

Paola Pieragostini