Monterubbiano, via alla ricostruzione di Santa Maria dell’Olmo

Procede il percorso di ricostruzione post sisma 2016 e tra tante opere che si stanno finanziando seppur a distanza di anni, c’è la chiesa di Santa Maria dell’Olmo, situata al centro storico di Monterubbiano. Per la ristrutturazione dell’edificio sacro, la struttura commissariale ha stanziato un milione 385 mila euro. A darne notizia, il sindaco Meri Marziali, che annuncia la volontà di dedicare il massimo impegno all’avvio dei lavori, volto alla fruibilità della chiesa per tutta la comunità. "La chiesa di Santa Maria dell’Olmo – commenta il sindaco – è maggiormente nota come la chiesa di Santa Lucia. Grazie all’impegno della struttura commissariale abbiamo ottenuto l’importante finanziamento per un importo totale di 1.385.000 euro".

Il Comune informa che la cifra destinata al recupero della chiesa danneggiata dal terremoto del 2016, è stata finanziata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, con ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022. Non solo piena soddisfazione quella dell’Amministrazione comunale, ma anche promessa di celerità nei tempi di consegna della chiesa ai cittadini. "Come Amministrazione comunale – conclude Marziali – ci impegneremo al massimo per permettere alla nostra comunità di tornare a fruire nel più breve tempo possibile di un bene così prezioso, sia dal punto di vista storico che sociale".

Paola Pieragostini