Montottone resta senza medico

La carenza dei medici è diventata ormai la storia che si ripete, ma quando crea la chiusura di ambulatori nei piccoli Comuni, diventa una dura realtà da affrontare. Questa volta, la perdita del medico di medicina generale riguarda il Comune di Montottone, dove il sindaco Gianni Carelli, ha informato la comunità del trasferimento del dottor Lorenzo Toccacieli dal borgo dell’entroterra a Porto San Giorgio, per convenzione con il servizio sanitario nazionale. "Il dottor Toccacieli – spiega Carelli – mi ha informato del trasferimento e della cessazione del servizio di viste ambulatoriali a Montottone in tempi brevi. Nello specifico, per il mese che resta e per tutto il prossimo di aprile, la presenza nell’ambulatorio comunale, sarà limitata ad un solo giorno settimanale e precisamente il lunedì pomeriggio". Dal punto di vista professionale, i pazienti del dottor Toccacieli potranno ovviamente recarsi nell’ambulatorio di Porto San Giorgio, ma per la comunità di Montottone, così come per tutte le comunità dei piccoli paesi dell’entroterra, il problema della mancanza di un ambulatorio medico, rappresenta la carenza di un servizio molto importante. "Dopo il colloquio avuto con il dottor Toccacieli – aggiunge il sindaco – mi sono immediatamente attivato contattando alcuni dottori che potrebbero essere interessati a ricoprire il suo ruolo. La ricerca di un nuovo medico sarà mio impegno così come lo sarà per l’intera amministrazione consapevoli che pur non avendo i poteri necessari per imporre scelte a nessuno, faremo di tutto per risolvere questo problema".

Paola Pieragostini