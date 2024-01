Monturano e Montegiorgio archiviano un turno decisivo

In archivio la prima giornata di ritorno in Eccellenza e Promozione che coincide anche con la prima ufficiale del 2024 in entrambi i campionati. In entrambi i casi risultati importanti e significativi non sono mancati.

Eccellenza. Straordinariamente equilibrato il massimo torneo regionale con 12 squadre in appena 6 punti. Per paradosso l’Urbania al momento nei play-out dista appunto solo sei punti dalla leader Chiesnauova; mai così poca distanza in classifica e numeri che sbalordiscono. Giornata importante quella appena trascorsa per le due fermane Monturano e Montegiorgio. La squadra calzaturiera ha centrato il primo successo stagionale battendo 2-0 in casa, grazie alla doppietta di Luca Moretti (rientrato alla base nel mercato di riparazione), l’Atletico Azzurra Colli. Gioia per gli uomini di Cuccù e crisi sempre più intensa per il Colli che proprio nella giornata di ieri ha registrato le dimissioni del tecnico Peppino Amadio. Secondo cambio stagionale per la squadra ascolana che aveva iniziato il campionato con Nico Stallone in panchina; probabile oggi l’annuncio del nuovo tecnico. Secondo successo invece, sempre in trasferta, per il Montegiorgio che vince in casa della Jesina grazie alla rete di Zira nei minuti finali (primo gol in rossoblù) che si procura e trasforma un calcio di rigore. Successi tonificanti ma la classifica che resta da bollino rosso per entrambe le squadre in piena zona play-out.

Promozione B. Continua il cammino in vetta del Matelica che si impone agevolmente sulla Palmense e piazza un allungo importante con la sola Vigor Castelfidardo a tenrere il passo. Per il resto distacchi importanti con il Corridonia, terza forza del campionato, capace di stoppare la voglia di rivalsa di una Sangiorgese Monterubbianese che ha di fatto cambiato pelle nel corso del mercato senza trovare ancora una identità precisa. In zona play-off l’Atletico Centobuchi che vince in casa del Rapagnano fanalino di coda ma pienamente ancora in corsa per la salvezza mentre l’Elpidiense Cascinare subisce lo stop interno da parte dell’Aurora Treia si ferma a metà classifica. In trasferta punto che pesa per il Monticelli in casa del Potenza Picena mentre il Trodica si rilancia verso l’alto superando con un poker esterno la Cluentina. Ai margini della zona altissima bel passo avanti del Porto Sant’Elpidio.