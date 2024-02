Monturano ritrova il sorriso, al Colli non riesce l’impresa

Un fine settimana in chiaroscuro per le squadre dilettantistiche in Eccellenza e Promozione con risultati che comunque possono anche dare una svolta al campionato.

Eccellenza. Pesa enormemente il pieno del Monturano che ritrova il sorriso superando 4-2 la Sangiustese Vp in un autentico scontro diretto, ritrovando la via della rete con grande continuità ma soprattutto mettendo anche luce rispetto alle dirette concorrente per i play-out. Decisiva la doppietta di Islami, centrocampista con il vizietto del gol: sono tre in due giornate dopo quello della bandiera realizzata sette giorni prima a Montegiorgio. I rossoblù di Vagnoni invece masticano amaro per la sconfitta di misura a Macerata dopo una gara che ha visto proprio Albanesi e compagni avere le maggiori occasioni da rete (oltre ad un pal olpio dalo stesso capitano) per poi soccombere nel finale su calcio di rigore, decisamente contestato. Non riesce invece nell’impresa il Colli che cade 2-0 in casa della Civitanovese nel più classico dei testa-coda e affievolirsi le possibilià di andare ad agguantare un posto negli spareggi salvezza.

Promozione B. Ha sognato lo sgambetto al Matelica ma alla fine è arrivata la sconfitta interna. Prova di coraggio per il Rapagnano che alla lunga cede il passo alla leder del campionato. Chi invece continua a guadagnare posizioni e sale stabilmente sul podio è l’Atletico Centobuchi che vince in casa del Trodica lo scontro diretto per la terza piazza del campionato grazie alla stoccata del solito Giordano Napolano. Coraggiosa ma senza fortuna la prova della Palmense che cede 3-2 in casa della Vigor Castelfidardo, seconda forza del campionato, tenendo a lungo testa ai fidardensi. U punto nelle ultime due gare casalinghe invece per la Sangiorgese che cede al cospetto del Casette Verdini con la rete decisiva di un Matteo Ulivello, attaccante elpidiense che non perde mai confidenza con la rete. Ora per la Sangiorgese anche la necessità di guardarsi alle spalle con la zona caldissima distante un solo punto e con la bagarre per l salvezza che chiama in causa almeno una decina di formazioni.