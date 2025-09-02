Morani dai giudici. Ecco l’esposto sul caso Svem

Lo aveva annunciato a Fermo e ha mantenuto la promessa Alessia Morani che ha presentato ieri mattina un esposto al Tribunale di Ancona sulla vicenda Svem, emersa in seguito all’inchiesta della giornalista Sandra Amurri che prendeva in considerazione il bilancio e le spese della società partecipata dalla Regione Marche, di cui è presidente l’imprenditore fermano Andrea Santori. In particolare Morani metteva in discussione l’enorme cifra spesa per consulenze esterne, per commercialisti, avvocati e organi di comunicazione, oltre che per ristrutturare parte della sede della società. La Svem si era difesa assicurando che ogni risorsa è stata rendicontata, tutti i bilanci approvati e mai messi in discussione, a fronte di importanti risultati, anche in termini di visibilità, per la società di sviluppo della Regione. Morani aveva anticipato proprio a Fermo di voler presentare l’esposto, alla Procura, alla Corte dei Conti e alla Guardia di finanza di Ancona, proprio per arrivare a definire la vicenda. La Svem aveva convocato una conferenza stampa per chiarire la sua posizione, poi annullata e mai riprogrammata: "Quando ci sono montagne di soldi pubblici e non sono gestiti in trasparenza, spiega Alessia Morani, io credo sia necessario fare chiarezza. Ora la Procura deciderà che cosa fare, dovrà accertare se ci sono stati illeciti penali, la Corte dei conti dovrà valutare se ci sono quelli contabili. Ovviamente abbiamo grande fiducia nel lavoro della magistratura a cui ci affidiamo. Mi sarei aspettata una parola di chiarezza su questa vicenda dal governatore uscente Francesco Acquaroli ma il suo silenzio purtroppo è grave e molto significativo".