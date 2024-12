Moreschini ’volontaria dell’anno’

Nel tracciare il bilancio di fine anno, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha voluto conferire il Premio di Volontario dell’Anno, istituito pochi anni fa per dare il giusto riconoscimento a persone che si siano particolarmente distinte per impegno, disponibilità, generosità e affidabilità. "Quest’anno, il Premio lo abbiamo voluto assegnare alla volontaria Loretana Moreschini per il gran lavoro svolto e per il quale non possiamo che ringraziarla" dice il coordinatore comunale, Massimiliano Castignani che ha consegnato il riconoscimento insieme a Mascia Paolucci della Polizia Locale.

Il 2024 è stato un anno proficuo "anche se si sono verificate condizioni che hanno rallentato la nostra operatività, soprattutto a livello burocratico – aggiunge Castignani – come la mancanza di un sindaco (come noto presiede il Gruppo Comunale) con cui abbiamo sempre instaurato un rapporto di stretta collaborazione". Ciò nonostante, a parte la presenza ad eventi cittadini ormai storicizzativi, i volontari della ProCiv hanno effettuato 73 servizi, 12 dei quali per emergenze comunali, per monitoraggio fiumi con controllo del rischio idrogeologico e servizi antincendio, 3 gli interventi fuori Comune.

Sono stati effettuati 3 corsi di formazione, 3 esercitazioni e 15 giorni di controllo sul ponte a Casette D’ Ete, "e abbiamo continuato il servizio mensile della consegna dei pacchi alimentari a famiglie indigenti individuate dai Servizi Sociali". In tutto, sono state 1355 le ore di servizio dei 23 volontari (58 ore di servizio per ognuno di loro). Per i servizi sono stati utilizzati mezzi in dotazione al Gruppo Comunale che hanno percorso circa 3mila km. "Ringraziamo i volontari che hanno sacrificato il proprio tempo libero per soddisfare le esigenze della cittadinanza" conclude Castignani.