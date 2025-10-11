Morese spiega il ’gran rifiuto’:: "No al metodo, non alla fusione"

"Non è una questione di voti, ma di metodo": il capogruppo consiliare della lista Si Può Emanuele Morese da noi interpellato racconta dello strappo da lui effettuato nella maggioranza disertando, insieme ai consiglieri Giulia Marinangeli e Andrea Susino, il consiglio comunale sulla fusione tra la San Giorgio Energie e Astea. C’è delusione nelle sue parole nel riferire che la rottura verificatasi nella maggioranza sia dovuta ad una questione di principio: "La partecipazione dei cittadini", principio che, secondo lui, è stato disatteso nella gestione della vicenda fusione. Spiega poi che "nessuno di noi è contrario alla fusione in sé, ma non si può decidere una cosa del genere senza un passaggio pubblico, senza spiegare prima ai cittadini cosa sta accadendo. San Giorgio Energie è un patrimonio della città, non un dossier da chiudere in fretta". In sostanza il capogruppo consiliare chiarisce che con l’iniziativa provocatoria di non partecipare alla seduta consiliare si voleva contestare la mancanza di partecipazione dei cittadini e non una ripicca, peraltro ipotizzata verso il sindaco Vesprini per aver sostenuto Calcinaro che a Porto San Giorgio ha fatto un bottino di 772 preferenze contro le 576 di Senzacqua e 402 Marinangeli, sangiorgesi legati all’amministrazione. Dunque non si tratta di una ripicca legata alle Regionali. "Assolutamente no. Le elezioni non c’entrano nulla. Qui il tema è politico: si è scelta la strada della velocità invece di quella della condivisione. E per me, che da quindici anni porto avanti l’idea della partecipazione, questo è inaccettabile". Ma è stato chiesto un rinvio della delibera? "Sì, lo abbiamo fatto con un’istanza protocollata. Chiedevamo solo un mese di tempo per incontrare i cittadini, ci è stato risposto di no E ora cosa succederà? Nessun rimpasto, nessuna trattativa. Noi resteremo in maggioranza, ma valuteremo ogni atto nel merito e nel metodo. Se una proposta non convince, voteremo no. Non siamo contrari per principio, ma vogliamo che la città torni protagonista delle decisioni che la riguardano". Qual è oggi il messaggio per i cittadini? "Che noi non abbiamo cambiato idea: la partecipazione resta il nostro valore guida. Non possiamo cancellare la nostra storia per fretta o convenienza. Le scelte importanti vanno spiegate e condivise, perché amministrare significa coinvolgere".

Silvio Sebastiani