Morire durante lo stage: "Nessun ragazzo deve perdere la vita come il mio Giuseppe"

Angela Lenoci, zia di Giuseppe, porta avanti da tre anni un’intensa attività di sensibilizzazione pubblica a sostegno della sicurezza degli studenti nel percorso didattico di alternanza scuola lavoro. Donna legatissima da sempre a suo nipote, Angela Lenoci aveva fatto una promessa a Giuseppe, nel giorno del suo funerale. A distanza di tre anni, mantiene fede a quella promessa fatta nel dolore allora, come oggi.

Angela, ci vuole ricordare il giuramento che fece a Giuseppe, davanti alla sua bara?

"Che avrei lottato affinché nessun ragazzo morisse nel percorso scuola lavoro come è morto lui".

Un doppio impegno, il suo: quello pubblico che spinge alla rimodulazione dell’alternanza scuola lavoro e quello privato, che segue il percorso legale per individuare il responsabile della morte di suo nipote.

"I due aspetti sono complementari. Sono passati tre anni da quella tragedia. Ma di fatto deve ancora uscire il nome della persona responsabile della morte di Giuseppe. Questo non deve essere tradotto come la nostra volontà di puntare il dito contro qualcuno. Al contrario: individuare il responsabile di questa tragedia, significa capire dove è stato commesso l’errore che ha portato alla morte uno studente di 16 anni e da qui, non sbagliare più".

Ha più volte dichiarato che la causa di morte di suo nipote non risiede nell’incidente stradale. Questa la ragione della prosecuzione delle indagini?

"Mio nipote era uscito di casa per l’alternanza scuola lavoro, quando è andato a morire d’incidente, sì, ma a 120 chilometri dall’azienda dove sarebbe dovuto stare. Chi ha deciso che Giuseppe dovesse salire su quel furgone condotto da un operaio aziendale? Perché non era presente il tutor, la cui figura è designata come ‘fondamentale’ nella convenzione dell’alternanza?"

E’ giusto definire il percorso giudiziario della famiglia Lenoci, una ‘battaglia legale’?

"Sbagliato. E’ una battaglia civile che porta il nome di Giuseppe e dei ragazzi morti come lui, a causa di negligenza istituzionale’".

Lei è contraria all’alternanza scuola lavoro?

"No. Sono contraria ad ogni sistema che non garantisce sicurezza. In questo caso, è necessario riconoscere la figura del tutor. Un ruolo designato dalla legge, che dovrebbe vedere l’istituzione di un albo ufficiale, composto da nomi, cognomi, competenze e adeguate caratteristiche che ne definiscano l’idoneità. I tutor debbono affiancare ragazzi minori, pertanto dovrebbero esserne garanti. Nel caso di Giuseppe, non sappiamo ancora chi fosse il suo tutor. Le sembra giusto che una madre affidi il figlio ad un volto senza nome?"

Lei vive in Puglia ma aveva un legame fortissimo con suo nipote. Lo sente vicino?

"Si. Anche in più sogni fatti nel tempo. Ero nel locale che gestisco con mio marito e all’improvviso una folata di vento ha fatto aprire la finestra da cui è entrato uno sciame di api. Io sono terrorizzata dalla api e d’istinto mi sono piegata su me stessa a terra e a quel punto, è apparso lui, bellissimo, che mi ha abbracciata come fosse un ombrello posato su di me e mi ha detto ‘zia stai tranquilla, ti proteggo io’".

Che cosa le piacerebbe poterci dire tra un anno, allo scadere del quarto anniversario della morte di Giuseppe?

"Che la sua morte non è stata vana".

