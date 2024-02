Morta in casa da due settimane a 60 anni, è giallo

Fermo, 1 febbraio 2024 - Non la vedevano uscire da casa del 9 gennaio scorso, quindi una parente ha contattato su Facebook il presidente del Comitato residenti, che ha lanciato subito l’allarme. Purtroppo, però, non c’era più nulla da fare, quella donna era già morta da tempo.

E’ giallo su una 60enne di origini ucraine, il cui corpo senza vita è stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi nella sua abitazione a Lido Tre Archi di Fermo, in un palazzo di via Mattarella.

L’allarme è scattato intorno alle 18,30 quando il presidente del Comitato residenti Tre Archi, Gabriele Voltattorni, è stato contattato su Facebook da una parente della vittima che non aveva notizie della donna da tre settimane. Voltattorni si è subito recato in via Mattarella per suonare al campanello della donna e anche in questo caso nessuna risposta.

A quel punto ha allertato il numero unico di emergenza 112 e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Fermo che, con l’ausilio dell’autoscala sono riusciti ad entrare nell’appartamento situato al quarto piano. La 60enne era riversa a terra ed era morta da diversi giorni.

Sul posto anche i sanitari del 118 che, dopo una prima ispezione cadaverica, hanno stabilito una presunta data del decesso da collocare ad almeno due settimane fa. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della Compagnia di Fermo, che stanno cercando di fare luce sulla dinamica e sulle cause del decesso. Sulla porta non sono stati rinvenuti segni di effrazione.

Una tragedia che ha colpito tutto il quartiere, dove la donna era molto conosciuta. “Era di origini ucraine - spiega Voltattorni - ma viveva qui da molto tempo e lavorava come badante. Una brava persona ben voluta da tutti”.