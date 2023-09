Morta Franca Fratini, storica fioraia di Montegiorgio

Si è spenta ieri all’ospedale Murri di Fermo dove era ricoverata, Franca Fratini di 85 anni, originaria di Servigliano ma da sempre vissuta a Piane di Montegiorgio dove insieme al marito Mario Postacchini per oltre 50 anni ha gestito un negozio di fiori e vivaistica. Una famiglia molto conosciuta nella vallata proprio per l’attività iniziata quasi mezzo secolo fa e oggi mandata avanti dalle figlie, un punto di riferimento per i residenti della vallata che si affidavano a lei nella scelta di fiori, piante da giardino e addobbi per le cerimonie. Una persona molto conosciuta insieme alla sua famiglia a Servigliano e Piane di Montegiorgio, sempre pronta con il suo spiccato gusto e trovare la soluzione migliore per i suoi tanti clienti tanto che Franca Fratini, nel tempo è divenuta più semplicemente la fioraia di Piane. La notizia della sua scomparsa ha creato un forte senso di cordoglio nelle due comunità, tanto che già ieri mattina nella camera ardente allestita presso la ‘Casa del Comiato’ a Servigliano, è iniziato un continuo andirivieni di persone che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla famiglia. Il funerale si terrà oggi alle 16 nella chiesa di San Paolo a Piane di Montegiorgio.