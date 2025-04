Stroncata dalla malattia a 20 anni

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 17 aprile 2025 – Aveva 20 anni, Emily Pistonesi, e si è addormentata per sempre la notte scorsa, dopo che il papà, Giordano Pistonesi l’aveva amorevolmente sistemata nel suo letto, alla fine di una giornata trascorsa come le tantissime altre che ha vissuto, convivendo con la rara malattia neurodegenerativa (sindrome di Leigh) da cui era affetta dalla nascita. La sua vicenda e quella del fratellino Riccardo (affetto dalla stessa sindrome, oggi 22enne) ha toccato nel profondo la comunità di Castellano (e non solo), dove la famigliola vive, e si era scatenata una generosa gara di solidarietà e di vicinanza l’intera famigliola.

Seppure con il cuore sempre stretto nella morsa dell’ansia e della preoccupazione, i genitori, Giordano e Romina, non si sono mai risparmiati nel regalare ai figli una quotidianità fatta di serenità, complicità e, per quanto possibile, di normalità. Un anno e mezzo fa, un male impietoso ha portato via a tutti loro, mamma Romina, a soli 52 anni. Ora, li ha lasciati anche Emily: un’altra prova devastante per questa famiglia costretta ad affrontare prove durissime. Fa fatica a parlare, papà Giordano, stordito dal dolore: “Emily ringrazia dal profondo del cuore la Comunità di Capodarco dove trascorreva le sue giornate; la Croce Azzurra i cui militi la venivano a prendere tutte le mattine e ormai si era creato un legame di affetto e di amicizia con loro; tutti gli infermieri che venivano a casa per assisterla”. Tanti i saluti affettuosi alla dolce principessa Emily affidati ai social.

"Ti abbiamo conosciuto che eri una bimba, ti abbiamo accompagnato ogni giorno fino a essere una signorinella. Nonostante la vita sia stata con te troppo ingiusta – il toccante saluto della Croce Azzurra - tu hai avuto la forza e la tenacia di un leone, ci hai rallegrati con la tua infinita simpatia e regalato momenti indimenticabili. Ti porteremo sempre nei nostri cuori. A papà Giordano, a Omar e Riccardo portiamo l’abbraccio di tutti noi”. “Sei stata speciale per tutto ciò che mi hai insegnato, - un altro commiato di una insegnante della materna, che l’aveva anche voluta come damigella al suo matrimonio -. Volevi che ti chiamassi ‘pesciolino giallo’ perché avevi la grinta di un pesciolino che trova sempre il modo di tornare a galla”. Oggi, alle ore 15, nella chiesa di Castellano, l’ultimo saluto alla principessa Emily. Sarà cremata e riposerà accanto alla mamma Romina.