Muore schiacciata da un cancello, doveva accudire gli animali della vicina

Falerone (Fermo), 30 novembre 2023 – Una tragedia scuote la comunità di Falerone, trovata senza vita schiacciata da un cancello Giuliana Marini, una donna di 72 anni residente a Piane di Falerone. La donna è nota nella comunità di Piane anche per essere la vedova dello storico meccanico del paese che purtroppo era deceduto una decina di anni fa.

La donna viveva da sola e il modo con cui si è consumata la tragedia, ha fatto piombare tutta la comunità nel cordoglio più profondo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna per assecondare una richiesta della vicina di casa che purtroppo non si trovava in zona, si era impegnata ad accudire gli animali custoditi nel capanno della vicina sito in via Spineto, probabilmente al momento di uscire è rimasta schiacciata dal cancello. Non è ancoro chiaro come il cancello possa essersi scardinato travolgendola, l’unica cosa certa è che l’anziana è rimasta in quella posizione per diverse ore prima di essere ritrovata. Infatti a dare l’allarme sono stati alcuni familiari che non riuscendo a contattarla, preoccupati dal silenzio prolungato, si sono recati a casa della donna e dopo qualche ricerca la tragica scoperta.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Fermo e i carabinieri della Stazione di Falerone che non hanno potuto fare altro con constatarne il decesso, il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15,15 di ieri pomeriggio, ma non è stato facile stabilire da quanto tempo Giuliana Marini fosse in quella posizione. La salma è rimasta in loco fino all’arrivo delle autorità che ne hanno predisposto il trasferimento per effettuare gli accertamenti necessari. La notizia in poco tempo ha fatto il giro del paese, creando sgomento e tristezza per una morte avvenuta in solitudine. La salma verrà riconsegnata ai familiari in tempi brevi per consentire di svolgere il funerale.