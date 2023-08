Morte nel cantiere dell’A14, in cinque a processo. Anche il datore di lavoro

Fermo, 26 agosto 2023 – Mario Tracinà è morto il 7 maggio di due anni fa precipitando da 30 metri nel cantiere che stava consolidando i piloni dell’A14: rinviati a giudizio in cinque tra datori di lavoro, coordinatori del cantiere e responsabili delle due ditte che gestivano l’appalto di Autostrade per l’Italia. L’uomo, 55 anni catanese, ma da oltre venti residente a Jesi, era sposato e padre di due figli. Quel maledetto 7 maggio durante i lavori che avrebbero dovuto mettere in sicurezza il ponte dell’autostrada a Campomarino, in contrada Colle Lame, vicino Termoli in Molise Tracinà dipendente della Eurobuilding spa di Fermo ha perso la vita, secondo il giudice del tribunale di Larino, Rosaria Vecchi proprio per il mancato rispetto delle misure di sicurezza. L’accusa di cui dovranno rispondere i 5 imputati è di omicidio colposo in concorso.

I familiari del 55enne, dieci persone tutte residenti a Jesi, assistiti dall’avvocato Andrea Nobili e Michele Zuccaro sono stati già risarciti dalle assicurazioni e ritengono conclusa la questione risarcitoria, ma il 2 ottobre prossimo si aprirà il processo per l’ingegnere romano Claudio Ceccarelli, perché "in qualità di datore di lavoro della ditta Pavimental spa Impresa (di Roma, ndr) affidataria dei lavori, ometteva di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e la congruenza del piano operativo di sicurezza delle imprese esecutive rispetto al proprio". Imputato anche Roberto di Ramio di Pescara. Il terzo imputato è Umberto Antonelli originario dell’Ascolano ma residente a Servigliano che "in qualità di datore di lavoro dell’impresa esecutrice (in subappalto, ndr), la Eurobuilding spa, ometteva di fornire al lavoratore deceduto che, seppur persona formata per il montaggio del punteggio, nel cantiere in questione, era inquadrato come lavoratore a terra, i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto e le misure antinfortunistiche". Avrebbe consentito a Tracinà di lavorare a 30 metri di altezza "senza imbracatura e adeguate impalcature o ponteggi in grado di eliminar pericoli di caduta". Anche Valerio Sabia, residente a Roti (Pz) e Luigi Izzi residente a Scapoli (Is), preposti di fatto della Eurobuilding spa dovranno difendersi dalle accuse di omicidio colposo.