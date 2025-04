Morte di Leonardo Belladonna, nel registro degli indagati il titolare dell’agriturismo

Fermo, 10 aprile 2025 – Ora è ufficiale l’iscrizione di un indagato per l’omicidio colposo di Leonardo Belladonna, il 17enne di Fermo deceduto a seguito di un incidente nella piscina di una struttura ricettiva.

Si tratta del proprietario dell’agriturismo di Ponzano di Fermo dove si stava svolgendo la festa di compleanno del cugino della vittima. Dopo essere finito informalmente nel mirino degli inquirenti, l’imprenditore, difeso dall’avvocato Ornella Carlini, è ora ufficialmente indagato.

La decisione di iscrivere al fascicolo per omicidio colposo il titolare della struttura ricettiva è stata presa dal sostituto procuratore di Fermo, Alessandro Pazzaglia, dopo aver esaminato le prime risultanze delle perizie, dei certificati medici e degli interrogatori delle decine di persone presenti al momento dell’incidente.

“E’ sempre stato evidente a nostro avviso – spiega il legale della mamma della vittima, l’avvocato Anna Indiveri – che ci fossero state delle responsabilità colpose. Una piscina di un agriturismo non è sottoposta ad una serie di regole, come la presenza obbligatoria del defibrillatore o del bagnino, ma presuppone che venga utilizzata di giorno e solo dagli ospiti dell’agriturismo. Nel momento in cui viene adibita ad un uso diverso come una festa di compleanno con più di venti ragazzi, tra cui diversi minori, ecco che le misure di sicurezza devono essere diverse per garantire l’incolumità delle persone”.

In effetti, da quanto rilevato dagli investigatori, quella maledetta sera era buio, non ci sarebbe stata un’illuminazione adeguata e non ci sarebbe stato alcun controllo sui giovani presenti in piscina. Secondo i consulenti tecnici Leonardo si sarebbe potuto salvare se solo qualcuno fosse intervenuto in tempo.

L’autopsia ha infatti stabilito che il ragazzo si è spezzato l’osso del collo a seguito di un tuffo, ma è morto per annegamento. Dunque se fossero state prese le giuste precauzione il 17enne sarebbe sopravvissuto, anche se quasi certamente sarebbe stata una vita da tetraplegico. Il dramma, che si è poi trasformato in tragedia, si era consumato sabato 13 luglio scorso, intorno alla mezzanotte, nella struttura ricettiva di Ponzano di Fermo dove era in corso il compleanno. Mentre il gruppo di giovani e giovanissimi invitati alla festa stavano facendo il bagno in piscina, uno dei partecipanti aveva notato il corpo del ragazzo a faccia in giù galleggiare sull’acqua. Inizialmente aveva pensato ad un gioco, ma subito dopo si era reso conto che qualcosa non andava.

A quel punto era scattato l’allarme e sul posto erano subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo. Giunti sul luogo dell’incidente, i soccorritori si erano trovati di fronte ad una scena agghiacciante: gli amici e i parenti in lacrime e il ragazzo in arresto cardiaco. Il medico del 118 e il personale infermieristico avevano tentato disperatamente di rianimare il 17enne e, dopo essere riusciti a far ripartire il cuore, lo avevano trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Murri” di Fermo. Qui i medici, dopo una prima ispezione e gli esami di rito, si erano subito resi conto che le condizioni del ragazzo erano estremamente gravi, quindi avevano disposto il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale “Torrette” di Ancona. Il personale dell’elisoccorso era atterrato sulla pista del “Murri”, dove il 17enne era stato caricato per poi essere condotto nel nosocomio dorico. Qui aveva vissuto tre giorni di agonia ed era quindi deceduto.