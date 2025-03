Morto a 16 anni durante lo stage : "Vogliamo che in nome di Giuseppe fatti del genere non succedano più"

E’ amareggiata, la famiglia Lenoci, per la seconda richiesta di archiviazione giunta nei giorni scorsi, con la nuova istanza del Pm. A seguire la vicenda legale è da sempre Angela Lenoci, zia legatissima a Giuseppe, in nome del quale ha promesso di fare il possibile perché il dramma di suo nipote, non si ripeta mai più. "La seconda archiviazione è una fortissima delusione per la nostra famiglia – dice – a cui facciamo fronte con l’avvio della documentazione per la nuova opposizione, sempre assistiti dall’avvocato Felice Petruzzella del Foro di Trani. Se la prima è stata accolta, qualcosa vorrà pur dire".

Che significato ha per lei, questa seconda archiviazione? "Che non tutti hanno compreso il senso delle nostre azioni legali. Il nostro non è un accanimento contro il titolare dell’azienda dove Giuseppe stava svolgendo lo stage. Tanto meno è una battaglia legale. Vogliamo che in nome di Giuseppe non succeda mai più che un ragazzo minorenne venga affidato a persone o enti privi di accertata responsabilità. E perché questo accada, è necessario che quelle stesse responsabilità sugli studenti stagisti, vengano stabilite in riferimento alla tragedia di Giuseppe. Ecco perché la nostra è una battaglia civile e non legale". Per la legge, Giuseppe è morto per incidente stradale, ma la posizione della famiglia è diversa.

"La responsabilità della morte di mio nipote non va cercata nell’autista alla guida del furgone, ma nel responsabile dello stage, ossia il titolare dell’azienda. Mio nipote e la sua famiglia hanno corso il rischio dell’irresponsabilità altrui, pagato con la morte e col dolore. Questi rischi oggi, vanno valutati per il bene futuro e non archiviati. La morte di Giuseppe si traduce in errori umani che sono stati commessi e che non si debbono più ripetere".

La situazione attuale le genera più rabbia o più tristezza? "Da quando Giuseppe è morto la tristezza è una costante di vita perché niente e nessuno lo riporterà da noi. La rabbia è invece data dal prolungamento del tempo necessario per dare a mio nipote la dignità della morte. Perché dire che Giuseppe è morto per incidente stradale non è dignitoso ed equivale a dire solo l’ultima parte della verità. La verità è nella mancata sicurezza che lui avrebbe dovuto avere e non ha avuto. Nel nome di questa tenerezza intatta per amore di lui che non è stato protetto come era protetto a casa, proseguiremo legalmente fino ad accertare le responsabilità di un’assurda morte".

Il caso di Giuseppe è diventato di interesse nazionale. C’è stata una reazione sociale, difronte alla seconda archiviazione? "Ho ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza da gente di ogni età e da tutta Italia. Mi ha colpito l’affetto espresso per Giuseppe dai giovani, molti dei quali hanno terminato l’alternanza scuola lavoro".

Cosa si aspetta adesso? "Che la stessa sensibilità dimostrata dal Gip che accolse la nostra prima opposizione, si amplifichi ripartendo dalle buone ragioni umane ed etiche che sono la radice di questa nostra triste vicenda".

Paola Pieragostini