E’ morto il grande chef Emilio Bei, portò per primo la stella Michelin

Fermo, 25 novembre 2024 – Fermo piange un altro grande personaggio. Si terrà oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Lido di Fermo, la cerimonia funebre per l’ultimo saluto ad Emilio Bei, fondatore dello storico ristorante ‘Emilio’ di Casabianca di Fermo, venuto a mancare ieri mattina, all’età di 86 anni.

Bei è stato il fondatore della storico ristorante ‘Emilio’ a Casabianca di Fermo, in attività dal 1965 oggi curato dai suoi tre figli. Tanti sono stati e sono i meriti che Bei ha conquistato nel tempo, grazie alla sua professionalità nel settore della ristorazione e la passione per l’arte. Un percorso di vita caratterizzato dal piacere della condivisione e dai sacrifici che lo hanno portato ad essere il titolare del primo ristorante nel Fermano ad ottenere una stella Michelin.

Erano i primi anni del 2000 quando ‘Emilio’ ricevette il primo prestigioso riconoscimento che aprì le porte del mondo Michelin nel sud delle Marche e che mantenne poi negli anni successivi. Un percorso di ricerca gastronomica senza mai dimenticare le ricette tradizionali del territorio che ha fatto da apripista, da quel 2003 sono infatti passati diversi anni prima che Nikita Sergee con L’Arcade e Richard Abouzaki e Pierpaolo Ferracuti del Retroscena portassero altre stelle nel Fermano.

Bei non è stato solo l’autorevole nome della ristorazione, perché il suo amore per la cucina è corso sul binario parallelo della passione per l’arte. Bei era infatti un collezionista di opere ma nello stesso tempo non si limitava a raccogliere arte, ma si spingeva verso la necessità di conoscere gli artisti ed istaurare con loro rapporti umani di confronto che avesse origine nella cura e nel rispetto delle diverse identità. Tra gli amici personaggi del calibro di Guttuso e Schifano.

Credibilità e rispetto che Bei ha meritato giorno dopo giorno nel lungo percorso della sua vita riscontrando grandi soddisfazioni. Tra queste, tutti ricordano la visita nel suo ristorante, dell’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La dipartita di Emilio Bei, lascia il vuoto tra i suoi familiari e in tantissimi amici e colleghi che hanno avuto l’onore di confrontarsi con lui. Ma lascia anche la preziosa eredità di un insegnamento universale: il valore di una vita spesa nel nome dei propri sogni e passioni proiettate al futuro. Alle 15, nella chiesa di Lido di Fermo, l’estremo saluto a Emilio Bei.