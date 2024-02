Muore dopo quattro anni di coma, la Procura ora indaga per omicidio

Fermo, 13 febbraio 2024 – Ha subito avuto i primi risvolti giudiziari la tragica morte dell’imprenditore fermano del marmo, il 58enne Michele Paradiso, deceduto dopo essere entrato in coma a seguito di una brutale aggressione di un collega. Il sostituto procuratore Eugenia Sinigallia, che coordina le indagini, ha immediatamente aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale a carico dell’aggressore, un 52enne residente a Fermo di origini abruzzesi. Il pm ha disposto l’autopsia sulla salma e ieri mattina ha conferito l’incarico al medico legale, Alessia Romanelli.

L’aggressore, difeso dall’avvocato Maide Bracciotti, era già finito sotto processo con l’accusa di lesioni gravissime, ma ora, dopo il decesso di Paradiso, la situazione è cambiata radicalmente e l’imputato rischia seriamente di tornare davanti ai giudici per un reato molto più grave. L’avvocato Bracciotti non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sulla nuova accusa che si trova a vivere il suo assistito: "L’unica cosa che mi sento di fare sono le condoglianze alla famiglia per la tragedia che li ha colpiti. Per il resto, no comment. Non parlo. Attendiamo prima gli accertamenti". Anche il legale della famiglia Paradiso, l’avvocato Paolo Santoni, non ha voluto rilasciare dichiarazioni prima dell’esito dell’autopsia.

Il barbaro pestaggio risale al febbraio del 2019, quando, in un bar del centro, un 52enne residente a Fermo, ma di origini abruzzesi, aveva avuto una discussione con la vittima per questioni legate alle slot-machine su cui stavano giocando. Il 52enne, ubriaco, aveva seguito la vittima fino all’uscita del locale dove si trovavano insieme. L’aggressore aveva insultato Paradiso, che non aveva accettato la provocazione ed era salito a bordo della sua auto per allontanarsi. Il suo amico però aveva cominciato a prendere a calci la vettura. Paradiso era sceso dal veicolo per cercare di calmare il 52enne, ma era stato raggiunto al volto da alcuni violenti pugni che lo avevano fatto stramazzare al suolo, tanto da perdere conoscenza. Il 58enne fermano era stato soccorso da un avventore del bar e, ripresosi, si era recato a casa, mentre l’aggressore aveva raggiunto a piedi la sua abitazione.

Nei giorni a seguire, però, Paradiso aveva iniziato a lamentare dei lancinanti dolori alla testa e solamente tre giorni dopo aveva deciso di recarsi all’ospedale per le cure del caso, venendo ricoverato per le gravi lesioni riportate. La situazione clinica si era aggravata notevolmente, costringendo i medici a riservarsi la prognosi: l’uomo era entrato in coma per effetto di un edema cerebrale diffuso con ipertensione endocranica e, dopo un po’ di tempo, era stato traferito all’istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena. La polizia aveva subito avviato le indagini, e una volta ricostruita la dinamica dei fatti, aveva chiesto e ottenuto per l’aggressore una misura cautelare in carcere.