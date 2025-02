Morto durante lo stage. Chiesta l’archiviazione per il titolare della ditta: "Ci opporremo di nuovo"

Non c’è pace nemmeno a distanza di tre anni dalla sua morte per Giuseppe Lenoci, il 16enne di Monte Urano che perse la vita durante un tirocinio scuola lavoro nell’Anconetano e senza la presenza di un tutor. Dopo una prima richiesta di archiviazione non andata a buon fine, grazie alla opposizione dei familiari del ragazzo, e nonostante il gip del tribunale di Ancona avesse disposto nuove indagini, il pm ha presentato una nuova istanza in cui chiede il proscioglimento dal reato di omicidio colposo per il titolare della ditta di termoidraulica fermana dove Giuseppe stava effettuando lo stage. Brutte notizie per la famiglia Lenoci, che è convinta che la responsabilità della tragedia non vadano ricercate solo nell’autista alla guida del furgone su cui viaggiava il 16enne, ma anche sul responsabile del suo stage, ovvero il titolare della ditta. "Siamo delusi – spiega la zia di Giuseppe, Angela Lenoci – per la nuova richiesta di archiviazione e della volontà di non percorrere una strada che aprirebbe nuovi orizzonti per la tutela di chi svolge l’alternanza scuola lavoro. Noi comunque non molliamo e, insieme al nostro legale, stiamo già preparando la documentazione per l’opposizione all’istanza del pm. Lo facciamo per il bene di chi non c’è più e non può difendersi e per tutti quei ragazzi e tutte quelle famiglie che domani si potrebbero trovare nella stessa situazione".

Dunque al pubblico ministero anconetano non né stato sufficiente neanche il supplemento di indagine di sei mesi disposto dal gip per raccogliere nuovi elementi ed eventualmente chiedere il rinvio a giudizio e il conseguente processo per l’indagato. La prima parte della vicenda giudiziaria sulla tragedia che ha colpito la famiglia Lenoci, si era chiusa con il patteggiamento dell’autista del furgone su cui viaggiava Giuseppe al momento dell’incidente mortale, verificatosi quel maledetto 14 febbraio del 2022 a Serra de’ Conti di Ancona. Il 38enne di Santa Vittoria in Matenano, conducente del mezzo e dipendente della ditta, imputato per il reato di omicidio stradale, aveva patteggiato, davanti al gip del tribunale di Ancona, una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale.

Se sul fronte della dinamica dell’incidente tutto sembra ormai definitivamente chiaro ed è stato stabilito che il conducente del furgone su cui viaggiava Giuseppe procedeva a velocità elevata e questo ha agevolato la perdita del controllo del mezzo, che poi è andato a schiantarsi contro un albero, non lasciando scampo al 16enne che si trovava sul lato passeggero, sono ancora tutti da chiarire i motivi del perché lo studente fosse stato inviato per lo stage così lontano e senza un tutor. La nuova richiesta di archiviazione rischia di non dare riposte certe anche in prospettiva futura perché, se errori ci sono stati, non si ripetano mai più.

Fabio Castori