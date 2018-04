Fermo, 22 aprile 2018 - Tragica scoperta in via Paludi a Fermo: un uomo di 59 anni è stato trovato morto in casa con bruciature sul corpo. Dopo l'allarme al 118 da parte di persone che sentivano puzza di bruciato proveniente dall'appartamento, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rinvenuto il cadavere a terra vicino alla cucina.

Sul posto per i rilievi e accertamenti del caso ci sono i carabinieri di Fermo. L'ipotesi privilegiata, ma le verifiche sono in corso, è che si sia trattato di un tragico incidente.