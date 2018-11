Porto Sant’Elpidio 21 novembre 2018 - ​Un uomo di 46 anni è stato ritrovato senza vita questa mattina, intorno alle 10,30, sulla battigia del lungomare di Porto Sant’Elpidio, all’altezza della pineta. A dare l’allarme sono stati alcuni habitué della spiaggia, gente che al mattino si ritrova davanti al mare per una passeggiata o per leggere il quotidiano.

Persone che non si sono stupite del fatto che l’uomo stesse entrando in acqua in costume, nonostante le temperature invernali, in quanto questa scena si ripeteva praticamente tutte le mattine da un paio d’anni a questa parte.

ll 46enne era solito da fare una nuotata di almeno un’ora, dopo di che usciva dall’acqua si faceva la doccia, risaliva in auto e se ne ritornava a casa, a Civitanova Marche. Stamattina, invece, il suo corpo continuava a restare immobile in balia delle onde e poiché non dava segni di vita, qualcuno si è avvicinato per controllare le sue condizioni, facendo la tragica scoperta.

Sul posto sono subito accorsi gli agenti della polizia locale, i militi della Croce Verde, la Capitaneria di porto e i carabinieri. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo abbia avuto un malore che non gli ha lasciato scampo.

