Morto a 18 anni dopo il volo dal tetto del capannone: tre indagati

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 15 luglio 2023 – Oggi, il quartiere di Marina Picena e la città intera, porgono l’ultimo saluto a Franco Mazelli, il 18enne tragicamente deceduto giovedì mattina, schiantandosi violentemente a terra, dopo un terribile volo di 10 metri dal tetto di un capannone nella zona industriale San Filippo che ha ceduto sotto i suoi passi. Per l’Autorità Giudiziaria, alla fine, non è stato ritenuto necessario effettuare l’esame autoptico sulla salma del giovane, essendo sufficienti ai fini investigativi, le risultanze dell’ispezione cadaverica effettuata poche ore dopo la terribile tragedia.

Camera ardente e funerali

La salma è stata perciò restituita alla famiglia ed è stata allestita la camera ardente. I funerali, si svolgeranno alle ore 17, nella chiesa di San Pio X, a Marina Picena, dove Franco abitava con la famiglia, di origine albanese ma da tanto tempo in Italia.

Le indagini

Nel frattempo, in Procura è stato aperto un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e le indagini dei carabinieri stanno facendo il loro corso, cercando di risalire a cosa è successo in quei drammatici momenti e per capire come mai il ragazzo si trovasse su quel tetto.

Come noto, stando alle informazioni circolate finora, Franco sarebbe andato a trovare uno zio, titolare di una piccola impresa edile, impegnato in alcuni lavori nei pressi dello stabilimento. Al momento, in Procura risultano essere tre le persone indagate: il direttore dei lavori, il titolare dell’impresa e il committente. Si tratta di un atto dovuto, necessario per appurare se sono state rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie ed eventuali responsabilità nell’accaduto.

Una città in lutto

Grande l’impressione suscitata in città da un dramma che ha strappato alla vita questo giovane molto benvoluto, amichevole con tutti, appassionato di ciclismo e di musica, che si stava costruendo un futuro, accingendosi a frequentare il quinto anno dell’Alberghiero, al polo ‘Urbani’. Un ragazzo di 18 anni che, come tutti, aveva sogni da inseguire e una vita ricca di aspettative.

Amici e coetanei di Franco hanno voluto salutarlo a modo loro, ritrovandosi in tanti, sulla spiaggia e accendendo 18 lanterne cinesi, che sono state fatte volare verso il cielo stellato, accompagnate salutando quell’amico con cui non potranno condividere più nulla, urlando a pieni polmoni il suo nome.