Trovato morto in mare a Porto Sant'Elpidio (Fermo): inutile ogni soccorso

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 17 agosto 2023 – Tragedia in mare questo pomeriggio a Porto Sant'Elpidio.

Ad accorgersi del corpo di un uomo che galleggiava sull’acqua, a pancia in giù, senza dare segni di vita, al largo della costa elpidiense, all’altezza dello chalet Tropical (inizio del lungomare sud) sono stati alcuni kitesurfer, intorno alle 16 di questo pomeriggio. Questi hanno immediatamente dato l’allarme ai bagnini, che si sono tuffati per andare a recuperare il bagnante, portandolo a riva, in un tratto di spiaggia libera. Purtroppo, però, l’uomo non aveva più battito e ogni manovra e tentativo per rianimarlo da parte dei bagnini e dei soccorritori della Croce Verde e dell’automedica, è risultata vana. Per l’uomo, 35enne del posto, non c’era più nulla da fare. Era deceduto per annegamento.

Stando a una primissima ricognizione, ai soccorritori accorsi sulla spiaggia tra gli chalet Controvento e Saxa Beach (lungomare sud), è parso piuttosto evidente che il decesso fosse avvenuto un po' di tempo prima dell’avvistamento del corpo, forse un paio d'ore, ma sarà l’ispezione cadaverica a stabilirlo con maggiore precisione. L’uomo, ovviamente, non aveva documenti con sé, per cui, per poter risalire alla sua identità, è stato necessario rintracciare chi potesse effettuare il riconoscimento. Una tragedia che ha fortemente scosso i bagnanti che stavano trascorrendo un tranquillo pomeriggio di mezz’agosto in spiaggia e che hanno assistito attoniti e addolorati alle operazioni di soccorso. Sul posto, i militari della Capitaneria di Porto, la Polizia Locale, i carabinieri oltre al sindaco, Massimiliano Ciarpella che si è precipitato sul posto insieme ad altri assessori per essere personalmente informato sull’accaduto.