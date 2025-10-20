Morto Paolo Zega, aveva 58 anni. Montegiorgio di lutto

Fermo, 20 ottobre 2025 – Si è spento nella serata di sabato a soli 58 anni Paolo Zega, padre di famiglia e grande interprete del gruppo ‘Montejorgio Cacionà’. Una notizia che ha scosso la comunità di Montegiorgio, che in poche ore ha riversato sui social tanti messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia. Post che sono soprattutto la testimonianza dei tanti amici con cui Paolo aveva condiviso l’infanzia e la vita quotidiana mostrando sempre grande disponibilità. Aveva, a detta di molti, la capacità di sdrammatizzare sempre ogni situazione con un sorriso.

“Un uomo speciale – lo ricorda il sindaco montegiorgese Michele Ortenzi –. Ognuno di noi ha potuto conoscerlo, frequentarlo e apprezzarlo in ogni sua sfaccettatura. Ha amato e vissuto Montegiorgio in tutto e per tutto: la famiglia, il lavoro, il tempo libero. Ha partecipato attivamente alla vita sociale e associativa del nostro paese”.

“Chi di noi – si chiede il sindaco Ortenzi – non lo ha visto almeno una volta a teatro interpretare le canzoni di Montegiorgio Cacionà? Grazie alla sua splendida voce, è stato parte integrante del Coro Polifonico”.

“Persona di una bontà infinita – conclude il primo cittadino, commosso –, sempre con il sorriso, con la gentilezza e con quella sua voglia incredibile di stare insieme agli altri”.

Ieri una lunga e triste coda di persone ha portato il suo saluto a Paolo nella camera ardente allestita presso la ‘Casa del Comiato’ a Servigliano. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio, 20 ottobre, alle 15 nella chiesa di San Giovanni a Montegiorgio capoluogo.

a.c.