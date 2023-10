Morto Pasqualino Virgili. Autore di mille battaglie

Un vulcano di iniziative, di forte ed appassionato impegno sociale, di assoluta disponibilità per tutti. Nonostante la sua attività fosse condizionata da una carrozzina con rotelle, sua compagna di una vita, da quando, fantino cadde da cavallo durante le prove di un palio di Siena. Pasqualino Virgili si è spento mercoledì sera nell’hospice di Montegranaro. La notizia del suo decesso ha suscitato unanime cordoglio non solo a Porto San Giorgio, dove viveva con la moglie, ma nell’intero comprensorio. Straordinario nelle sue battaglie per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di servizi, come una spiaggia libera. E’ stato tra i principali promotori dell’associazione Zerogradini per tutti, che ha dato voce e rappresentanza ad una categoria che sembrava esclusa dalla vita sociale e politica: "Il nostro grande amico, compagno di avventure con la nostra onlus, pieno di idee per l’abbattimento delle barriere architettoniche, persona splendida rispettosa e gentile, uomo generoso di sorrisi e consigli …in una sola parola il nostro Pasqualino". Così lo ricorda Saverio Verone. I funerali alle 15,30 di oggi nella chiesa di San Giorgio.