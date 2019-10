Fermo 24 ottobre 2019 - Tragedia questa mattina nella piscina comunale dove un 33enne di Monterubbiano ha perso la vita mentre si trovava in vasca. Si tratta di un disabile che, come faceva spesso, si era recato in piscina insieme al suo accompagnatore per fare una nuotata.

Il giovane ad un certo momento, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso i sensi ed è rimasto incosciente. Nonostante l’immediato intervento degli addetti della piscina, che si sono tuffati per tirare il 33enne fuori dall’acqua, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri. I militari dell’Arma, dopo aver raccolto i primi elementi in piscina, stanno ascoltando i testimoni del drammatico episodio in caserma per ricostruire la dinamica dei fatti.