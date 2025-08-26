Il malore, poi la morte a 20 anni tra le braccia dei genitori: il risultato dell’autopsia di Roberto Campione

Porto Sant’Elpidio, 26 agosto 2025 – ‘Morte per arresto cardiaco’: l’esame autoptico effettuato ieri presso l’obitorio dell’ospedale di Fermo, sul corpo di Roberto Campione, conferma quanto sostenuto dai soccorritori accorsi venerdì mattina nell’abitazione di via Martiri delle Foibe dove il 20enne aveva esalato l’ultimo respiro tra le braccia della mamma e del padre, dopo aver accusato un malore che gli è risultato fatale.

Un responso che non restituirà questo figlio alle braccia dei genitori e del fratello che, da venerdì, vivono giorni senza tempo, immersi e persi nel loro strazio, sempre più dolorosamente consapevoli di un’assenza, quella di Roberto, che non si colmerà mai più. Dopo l’esame autoptico, c’è stato il rilascio del nulla osta da parte del magistrato per la restituzione della salma ai familiari, per allestire la camera ardente all’obitorio e consentire una visita, un saluto e una preghiera a chi ha conosciuto Roberto, e a una città che ha vissuto, e sta vivendo, questa tristissima vicenda con incredulità, sgomento oltre che con grande senso di partecipazione e vicinanza verso la famiglia Campione. Nel tardo pomeriggio di ieri, i funerali non erano ancora stati fissati per cui, con tutta probabilità, slitterà a domani l’ultimo saluto della comunità a un giovane passato troppo velocemente in questa vita.

Intanto, in questi giorni, sono tante le persone che cercano di stare vicino ai genitori e al fratello di Roberto: “Ma non li lasceremo soli. Glielo abbiamo assicurato e così sarà. Certo, non sarà facile per loro superare una tragedia così grande, ma noi ci saremo” dicono i residenti della stessa palazzina dei Campione, condividendo un pensiero che è di tutto il quartiere. E la bella, silenziosa e mesta, partecipazione alla veglia di sabato scorso, voluta proprio dagli amici di Lorenzo ma, poi, estesa a tutto il quartiere in un toccante passaparola, ne è stata la conferma più evidente. Una veglia a cui ha partecipato la famiglia di Roberto che ha ricevuto abbracci e parole consolatorie dai tanti (compresi anche diversi amministratori comunali) che si sono mossi in un corteo illuminato dalle candele, aperto dall’immagine di Roberto e guidato da frate Luca, fino all’anfiteatro del Parco di San Filippo. Circa 200 persone sono rimaste a lungo in religioso silenzio, rotto solo dal semplice e affettuoso ‘Ciao Robi’ urlato al cielo, mentre venivano fatti volare palloncini bianchi, seguiti dalle lanterne cinesi.

m.c.