Mosconi: "Non siamo ancora morti"

Dopo il pareggio contro il Sestri Levante, Andrea Mosconi ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo avuto tante occasioni. Siamo mancati in rifinitura ma i ragazzi hanno limitato una buona squadra. Purtroppo, abbiamo pagato nell’unica incertezza. I ragazzi hanno fatto una bella partita e hanno giocato da grande squadra. Dispiace che non siamo riusciti a fare un altro gol, ma come occasioni crearne 8/9 è tanta roba. Dobbiamo essere più cinici ma io ho visto una Fermana sfacciata, abbiamo fatto grandi cose. Dobbiamo ripartire dalla prestazione. È già la seconda volta consecutiva che meritiamo di vincere ma non ci riusciamo". Nonostante la classifica, il mister ha fatto capire che la squadra non molla niente: "Ancora non è finito niente. Non deve essere il campionato dei rimpianti. Dobbiamo andare avanti, ci dobbiamo credere tutti. Dispiace, capisco tutta la frustrazione che c’è, però si riparte. La Fermana non è morta e combatteremo fino alla fine. Sarà ancora più bella la soddisfazione. Se il campionato era finito oggi piangevamo, ma ora non c’è tempo per le lacrime, dobbiamo lavorare". Moscni torna poi sull’ultima settimana e sulla partita: "I messaggi sono tutti positivi, i ragazzi lavorano bene e sono uomini veri. Non molleremo un centimetro in ogni occasione. Sfido chiunque a lasciare soltanto mezza occasione di gol agli avversari. Nel secondo tempo abbiamo fatto un arrembaggio. Dobbiamo essere sfacciati anche negli ultimi 20 metri. Non possiamo segnare soltanto un gol con tutte le occasioni che abbiamo". Domenica si va ad Arezzo: "Una grande squadra che lotta per i playoff, ma non dobbiamo guardare gli avversari".