Mostra, costi e polemica: "Risorse gestite male"

Non è stata esauriente, per il Pd, la risposta del sindaco Massimiliano Ciarpella e dell’assessore alla cultura, Elisa Torresi, alle perplessità sollevate circa i costi (122mila euro) della mostra fotografica prevista alla Limonaia di Villa Baruchello per cui la querelle che, sul finire dell’estate rianima il dibattito cittadino, prosegue. "Ci sono domande rimaste senza risposta: considerando l’ingente impegno di spesa, anche per la ristampa di foto già esposte, si è pensato di chiedere ai fotografi di lasciare alcune opere alla città?". ‘Evasive’ per il Pd le risposte sui costi: "Raffrontando le spese di mostre prestigiose nelle Marche con quella di Villa Baruchello, c’è una differenza oggettiva e considerevole, di quasi 100mila euro. Le risorse non vanno spese in maniera disinvolta, neanche quando parte della cifra arriva da un bando regionale". A Ciarpella che parlava di "presunti malumori o fantomatici dissidi interni al Pd", i Dem ricordano: "Il suo presidente del consiglio ha dichiarato che la giunta Ciarpella non sta affrontando i reali problemi della città; candidati con Ciarpella, sui social, si dicono delusi dall’operato della giunta". ‘Spropositata’ la reazione della Torresi: "Noi ci siamo chiesti come mai fosse assente e silente su un’iniziativa così importante, non siamo entrati nel merito delle proposte culturali. Lei, invece, lamenta la nostra assenza agli eventi. Ma dov’era lei prima di ricoprire questo incarico col quale si è acceso in lei il fuoco della cultura? Mai vista né a teatro, né ad altre iniziative culturali in città". Tirata in ballo come ex assessore agli eventi, Patrizia Canzonetta (Pd) si toglie qualche sassolino: "Ci sarebbe ben da dire in quello che hanno fatto in un anno di amministrazione" e cita il piano di sicurezza per la Notte+Rosa 2023 "dove si dichiaravano 3mila persone a fronte di 15mila. La Torresi è stata poco elegante nel sostenere che siamo stati assenti alle sue iniziative. Non ricordo la sua, di presenza, in passato, né alle iniziative, né alla vita cittadina". A Ciarpella "che sottolinea che il lavoro della giunta lo valuta lui, ricordo che, nell’era Franchellucci, Fd’I chiedeva al sindaco o una revisione delle deleghe o un rimpasto. Noi non lo abbiamo fatto. Capisco che siano abituati a fare opposizione e un po’ meno a subirla, ma oggi governano, devono accettare la critica rispondendo con toni all’altezza del dibattito politico invece di sembrare una tifoseria da stadio".