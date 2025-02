Mostra dedicata a Eriberto Guidi

Fotografie che parlano, che raccontano storie, firmate da un fotografo di grande talento. Sabato alle ore 17, verrà inaugurata nella Sala lettura della Biblioteca Spezioli una mostra dedicata al fotografo fermano Eriberto Guidi a cura di Simona Guerra. L’esposizione resterà visitabile, ad ingresso libero, fino al 28 febbraio 2025.

A otto anni dalla sua scomparsa la città di Fermo torna a ricordare uno dei suoi maggiori artisti dell’immagine esponendo "Homo Ludens". Il lavoro viene mostrato in originale, per la prima volta all’interno della sala in cui venne scattato dal fotografo nel lontano 1991. La serie è dedicata al gioco degli scacchi e mostra una singolare partita giocata in una sala diversa da come la conosciamo oggi.

Con "Homo ludens" Eriberto Guidi mette in scena la complessità della vita dell’Uomo, e si cimenta nella trasposizione in immagini dell’attività di questo gioco che tanto ricorda l’organizzazione sociale di ogni cultura, mettendo a punto un racconto fotografico tra i più belli della sua produzione. La serie è inoltre un memorandum delle lezioni sul Racconto fotografico apprese da Guidi dal suo maestro Luigi Crocenzi.

Durante l’incontro, assieme alla dott.ssa Maria Chiara Leonori - direttrice della Biblioteca - agli eredi Guidi e alla curatrice dell’archivio Simona Guerra, interverrà anche Daniela Simoni per un ricordo dell’autore e amico.