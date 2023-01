Mostra dei presepi da record Alle piccole cisterne 12mila visite

Un numero incredibile, un record bellissimo che parla di amore per le cose belle e per il senso vero del Natale. Sono state ben 12 mila le visite che ha annoverato la mostra dei presepi, sistemata nella cornice ideale delle piccole cisterne, sono arrivati anche da fuori territorio i visitatori, gli appassionati, le famiglie, a scoprire presepi della tradizione ma anche situazioni inedite, presepi all’uncinetto o all’alabastro, fatti di foglie o di legno. Nel gruppo di lavoro e tra gli autori dei presepi ci sono Natalino Mattieto, Domenico Nucci, Donatella Pieragostini, Maria Nucci, Marco Ribera, Matteo Ruggeri, Federico Balilli, Giovanni Varlese, Annalisa Paniccià, Matteo Farina, tutte persone che già a novembre cominciano a lavorare per allestire i presepi che quest’anno sono stati sistemati anche nella chiesa e nel chiostro di San Domenico. Tra gli autori in mostra anche Maria Teresa Eleuteri, insegnante di storia dell’arte e di discipline pittoriche che spiega il motivo per cui il presepe continua a catturare emozioni e suggestioni legate al Natale: "La percezione visiva procura emozioni che penetrano nei cuori; per secoli i cristiani hanno letto con i loro occhi quel messaggio meraviglioso che ci ha trasmesso Gesù; i "Pittori di Dio" hanno lasciato un "Iconografia" molto importante tutti sono in grado di leggerla chi più chi meno, anche gli occhi di un bambino sa percepire antichi e recenti messaggi. Il bello di questa narrazione sta nella corrispondenza che si crea tra l’immagine e la persona che la guarda. Oggi sono trascorsi 2023 anni dalla sua nascita ma quello che Gesù ci ha tramandato, attraverso l’opera di Artisti di Santi, di Evangelisti è attualissimo. Il successo della manifestazione fermana dimostra la forza delle nostre tradizioni, quelle che i nostri nonni ci hanno voluto trasmettere".