Mostra di artigianato artistico in legno con le opere di Francesconi

In occasione delle festività natalizie è stata inaugurata a Monte San Pietrangeli, presso i locali di fronte al Municipio, una mostra di artigianato artistico in legno di Roberto Francesconi dal titolo ‘Il legno che passione’. Il titolo è l’elemento cardine intorno a cui ruota l’intera esposizione, infatti, si tratta di una serie di creazioni rigorosamente in legno che Roberto ha realizzato con maestria nel corso dei decenni, mettendo a frutto la passione per il legno trasmessagli dal padre Giuseppe, storico falegname di Monte San Pietrangeli.

La mostra nelle ultime settimane ha catturato la curiosità di residenti e visitatori, il legno con i suoi colori, odori, e la capacità di essere lavorato per realizzare figure e oggetti unici, ha suscitato grande interesse. Fra le tante opere in mostra spicca il modello in miniatura molto dettagliato di piazza Vittorio Emanuele II di Francavilla D’Ete, dove Roberto Francesconi vive da molti anni.

La mostra per chi volesse approfittare sarà ancora aperta al pubblico anche la prossima settimana.

a. c.