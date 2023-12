Un palazzo che si apre all’arte contemporanea, per raccontare la creatività e la bellezza dell’arte contemporanea. I prestigiosi spazi del Palazzo Falconi, in Largo Falconi nel centro storico di Fermo, ospitano in questi giorni la mostra personale dell’artista Benedetta Montini dal titolo "The Human Family: perché io è un altro!", in corso fino al 7 gennaio 2024. The Human family è una mostra di collage (opere uniche) realizzate con elementi ritrovati nei mercatini: ritratti fotografici di varie epoche, carte antiche, lettere del passato, vecchie riviste, foto di autori anonimi. Fotografie di gente comune come noi di altri tempi e altre terre, ci aprono all’esperienza fondamentale dell’umano: l’empatia. Riguardo la mostra, l’autrice scrive: "Perché io è un altro" (Je est un autre) come diceva il poeta francese Arthur Rimbaud. Queste sue parole rappresentano in modo calzante la mia esperienza creativa dell’assemblaggio: il mio "modus operandi". Sento aprirsi il pensiero ogni volta che trovo di fronte a me stralci di esistenze, volti, gesti che sono "illuminazioni" estetiche. Queste immagini mi donano il senso del partecipare alla "famiglia umana" eterogenea, vicina e lontanissima. I miei collage sono "opere residuali", ciò che viene a galla dopo una mareggiata. Sento che questi volti, corpi e oggetti, fanno parte di un’unica grande umanità di cui mi sento felicemente parte". In questa epoca confusa e bellicista, in un momento di forti tensioni geopolitiche, è bene ricordare che siamo un’unica famiglia di esseri umani e restare umani è la nostra scelta più profonda e radicale. Ogni collage è un’opera unica scelta per essere esposta nella splendida dimora storica del Palazzo Falconi di Fermo, grazie alla disponibilità di Chiara Falconi attenta estimatrice d’arte alla quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Per tutto il periodo della mostra verranno organizzati dei Workshop di Collage, di scrittura creativa e di Poesia Visiva e Caviardage. Ingresso libero, aperto al pubblico, tutti i giorni dalle 18 alle 20 in presenza dell’artista Informazioni e prenotazioni visite, tel. 338.1400708