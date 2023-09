Motegiorgio, grande festa per la Madonna Addolorata

La festa in onore della Madonna Addolorata a Montegiorgio rappresenta da sempre un momento di ritrovo per la comunità, per questo motivo l’associazione culturale feste parrocchiali in collaborazione con il Comune ha allestito un ricco programma di intrattenimento. Oltre agli incontri religiosi, da oggi e fino a domenica, si alterneranno momenti culturali, gastronomici, musicali e sportivi che da sempre rappresentano momenti di socialità. Per tutta la durata della festa in piazza Matteotti saranno in funzione gli stand gastronomici della Sagra della polenta con il baccalà e del pesce fritto; inoltre sarà possibile gustare anche il famoso dolce tipico ‘Caciù de Muntijorgio’. A questo si aggiungeranno vari momenti d’incontro: oggi alle 8 mercato settimanale, alle 18 Al cineteatro Manzoni presentazione del 32esimo volume dei quaderni montegiorgesi dedicato al tema ‘Suor Concetta Belleggia. Una donna fra 2 mondi’; ospiti e relatori il sindaco Michele Ortenzi, lo storico Mario Liberati, il parroco don Pierluigi Ciccaré e l’autrice Serenella Silenzi.

Alle 21 in piazza Matteotti le contrade di Montegiorgio si sfideranno nella 44° edizione dei ‘Giochi tra Contrade’, sfida goliardica su giochi di abilità a tema, che ogni anno anima il paese. Domani sotto le logge di piazza Matteotti alle 16 prenderà il via il Torneo di calcio balilla a coppie; alle 17 prenderà il via ‘Borghi Aperti’ con mostre, attività sportive, laboratori artigianali e il concerto del gruppo corale tutto al femminile ‘Bohémiennes’; alle 21 in piazza serata danzante con Simona Quaranta. A chiudere domenica alle 8,30 con ritrovo in piazza Matteotti giro turistico in mountain bike promosso dall’associazione ‘Xtreme’; alle 21,30 serata danzante con Luca Bergamini e per chiudere estrazione delle lotteria a premi.

a. c.