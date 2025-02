Moto da cross non si ferma all’alt

Quando hanno visto quel centauro vestito di nero, con in testa un casco scuro, in sella ad una moto da cross senza targa, hanno immediatamente intimato l’alt ma il motociclista, invece di fermarsi, ha dato gas alla manopola dell’acceleratore fuggendo nei campi. Ne è nato un rocambolesco inseguimento, durante il quale il fuggitivo è riuscito far perdere le proprie tracce. E’ accaduto ieri pomeriggio in contrada Bore di Tenna durante un controllo messo in atto dalla polizia. Erano da poco passate le 16 quando gli uomini della squadra volante hanno incrociato il centauro che, invece di fermarsi, è scappato a tutta velocità. Le indagini sono ancora in corso.

fab. cast.