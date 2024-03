Motocross, in pista il Team Red Racing sempre protagonista

Nei giorni scorsi a Fermo si è disputata la prima prova del Campionato regionale Uisp Marche di motocross, e subito i piloti del Team Red Racing, società con sede a Fermo e anima a Grottazzolina, si sono subito messi in mostra presentando la squadra con le nuove tute e magliette sul tracciato di Monterosato di Fermo. Presente anche l’assessore allo sport di Fermo Alberto Maria Scarfini, che con entusiasmo ha salutato i piloti della Red Racing, visto che sugli abbigliamenti e non solo spicca il logo del Comune. Ma non è finita qui, perché dopo lo show, sono arrivati anche i risultati in pista. Infatti, sul tracciato di Carpi (Modena) per la seconda prova di Campionato regionale Fmi Emilia Romagna, Claudio Simonini sale per la seconda volta in questo campionato sul gradino più alto del podio nella categoria Superveteran Mx1 con due primi posti e tenendo salda la tabella di leader della classifica. Tornando a Monterosato, il primo a salire sul podio è stato Ivan Lucarelli che con un terzo ed un primo posto nella categoria Agonisti-Esperti Over Open, ha conquistato il secondo gradino del podio, mentre nella categoria Esperti Mx1 Daniele D’Angelo dopo due partenze non felici si è dovuto accontentare della 13 posizione. Continua invece la marcia positiva di Taino Felici già detentore del titolo Regionale dello scorso anno, che ha portato a casa due primi di manche salendo sul gradino più alto del podio nella categoria Hobby Over 50. Risultato positivo anche per il nuovo acquisto Diego Piersigilli nella categoria Hobby Over 40 anche lui terminato al primo posto. Nella categoria Amatori Mx1 purtroppo Nicola Bugiolacchi chiude in quarta posizione e il compagno di squadra Paolo D’Angelo in quinta. Stessa sorte per il nuovo acquisto Matteo Ottaviani appena fuori dal podio quarto nella categoria Amatori Over 40 Open. a.c.