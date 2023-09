Motopescherecci a Porto San Giorgio: ripresa dopo il fermo pesca obbligatorio

Ieri mattina i motopescherecci hanno ripreso il mare dopo il fermo pesca obbligatorio iniziato il 19 agosto e durato 5 settimane. Scopo del fermo è ridurre lo sforzo del mare e favorire il ripopolamento del pesce. Il mercato ittico di Porto San Giorgio per la vendita del pescato nel primo giorno dopo il fermo ha riaperto l’attività alle ore 3,45 di questa mattina. Il sindaco Valerio Vesprini interviene per fare gli auguri ai pescatori che hanno ripreso il mare: "Faccio gli auguri a tutta la marineria del nostro porto, un’attività importante per la storia, la tradizione ed anche l’economia della Città, nonché di tutto il territorio. Le nostre strutture, infatti, permettono a tutta la Provincia di Fermo di avere un pesce appena pescato e locale. Invito quindi i ristoranti e le pescherie del territorio a rifornirsi nel nostro mercato, per rafforzare la qualità del prodotto ed incrementare la cultura della filiera corta. Auguro un buon lavoro a tutti gli addetti al mercato ed al direttore Luigi Ferracuti". L’assessore alla pesca Fabio Senzacqua: "Ribadisco l’importanza della qualità dell’alimentazione a km o miglio zero che va tutelata, soprattutto in un momento storico in cui sentiamo parlare di cibo sintetico o di diete a base di insetti. L’alimentazione locale oltre alla salute aiuta l’economia e salvaguarda i posti di lavoro. Poi stiamo lavorando per far confluire al nostro mercato un motopeschereccio in più rispetto a prima del fermo".