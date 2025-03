Motoraduno al santuario della Madonna dell’Ambro

Nonostante le condizioni meteo incerte il motoraduno di primavera organizzato dal moto club ‘Aquile dei Sibillini’ di Amandola al santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino ha richiamato 3.000 visitatori. Per gli appassionati delle due ruote si tratta di un appuntamento imperdibile che di fatto apre la stagione estiva per tutti gli amanti delle due ruote che hanno fatto della passione per la libertà in vero e proprio stile di vita.

La manifestazione ha preso il via domenica intorno alle 9 e subito è iniziata l’affluenza sempre più copiosa di mezzi: stradali, custom, gran turismo, scooter, moto d’epoca, vespe e sidecar provenienti da ogni parte del centro Italia. Intorno alle 11 si è tenuta la santa messa con la benedizione impartita da padre Gianfranco Priori, rettore del santuario della Madonna dell’Ambro, ma più noto con il nome di Frate Mago.

"Il moto raduno al santuario della Madonna dell’Ambro per noi motociclisti è una cerimonia che simboleggia l’apertura della stagione – commenta Gianni Mercuri, presidente del moto club di Amandola -. Nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli 2.000 due ruote partecipanti e oltre 3.000 persone".