Movida, controlli a tappetto Droga e patenti ritirate sulla costa

di Fabio Castori

Ancora un weekend di serrati controlli su strada e nei locali pubblici da parte delle forze dell’ordine che, con l’entrata nel vivo della stagione estiva, hanno implementato i servizi interforze la cui finalità principale è quella di contenere il fenomeno della cosiddetta ’malamovida’ lungo il litorale fermano. Le attività, concentrate prevalentemente dalla mezzanotte all’alba, hanno visto impegnate pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Complessivamente sono state impiegate diverse decine di unità con il supporto dei cani antidroga delle Fiamme Gialle. In termini di efficacia preventiva i risultati raggiunti sono stati superiori agli altri fine settimana, in considerazione del fatto che il Fermano è stato interessato da numerose iniziative negli chalet e manifestazioni come il Bababoom Festival a Marina Palmense e il No Sound Fest a Servigliano.

Le persone identificate sono state 246, delle quali numerose con precedenti, soprattutto in materia di assunzione e spaccio di stupefacenti e lesioni personali. I veicoli controllati sono stati 88. Molto significativa è risultata l’attività preventiva in termini di sequestro di droga e segnalazione di giovani per assunzione di sostanze stupefacenti alla prefettura. Nel corso dei servizi, anche in considerazione dell’ancora notevole presenza di giovani fin verso le 5 del mattino, sono state segnalate amministrativamente alla prefettura 57 persone sorprese in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina. In alcuni casi, già alla sola vista del cane antidroga, i ragazzi fermati hanno consegnato spontaneamente la droga. Complessivamente sono stati sequestrati hashish per quasi 57 grammi, marijuana per circa 45 grammi, cocaina per 2 grammi e mezzo e anche 3 pastiglie di ecstasy. Importante anche il controllo sulla viabilità stradale con 126 veicoli sottoposti a verifica, 6 patenti ritirate, 2 fermi amministrativi di veicoli, 1 carta di circolazione ritirata e 7 contravvenzioni al codice della strada.

Nel corso dei controlli gli uomini della questura della questura, in due distinte circostanze, hanno rintracciato sul litorale fermano due cittadini stranieri di origine tunisina, non in regola con le norme sul soggiorno. All’esito delle previste procedure sono stati accompagnati presso il Centro di permanenza di Bari per essere sottoposti a rimpatrio. Si tratta di persone ritenute pericolosi in quanto gravati da numerosi precedenti per innumerevoli furti e sospettati di essere autori di altri colpi nei quartieri in cui dimoravano.