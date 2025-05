"Movida e rumori, è già impossibile dormire"

Siamo appena in primavera e già si levano le prime proteste per il frastuono che, a detta dei residenti della zona nord, farebbe da sottofondo a gran parte delle notti sangiorgesi. "Ci risiamo – ribadisce un gruppo di residenti che ha già presentato lamentele al Comune – appena si avvicina la stagione calda siamo costretti a fare i conti con i locali all’aperto e gli chalet del lungomare nord che fanno musica fino a tardi, rendendo le nostre notti insonni e i nostri rientri a casa non del tutto sicuri. E’ appena l’inizio del periodo primavera estate e già ci troviamo di fronte ad un film già visto e di fronte al quale ci sentiamo impotenti. Abbiamo esposto le nostre lamentele in municipio ma nessuno fa niente. E non si tratta solo di rumori molesti, ma anche di veri e propri schiamazzi da parte dei frequentatori dei locali, troppo spesso in preda ai fumi dell’alcol e non solo". I residenti lamento anche la pericolosità degli assembramenti legati alla movida della zona nord: "Nel giro di qualche settimana sono stati già registrati accoltellamenti e risse e il tutto in un raggio di poche centinaia di metri. Abbiano già effettuato una raccolta firme per protestare e, se sarà necessario, presenteremo anche esposti all’Arpam e alla Procura della Repubblica". Anche se il caldo tarda ad arrivare, al contrario, sono giunte puntualmente le prime proteste stagionali.