Movida in via Battisti, è scontro

Che la convivenza tra i locali del food, ora riuniti negli ‘Amici di Cesare’, e i residenti di via Battisti non fosse delle più facili, si sapeva ma la sanzione di 1500 euro che è stata elevata ad una delle attività della via in seguito ad accertamenti effettuati dall’Arpam durante l’evento ’Dont Worry Beer Happy’, appurando il superamento del tetto acustico stabilito da Regione e Arpam (ed elevando la relativa sanzione) ha riacceso gli animi delle due parti. 1500 euro non sono bruscolini ma assumono un valore ancora più ‘pesante’ se uniti all’esasperazione degli operatori per l’intolleranza dei residenti, tant’è vero che gli Amici di Cesare alla fine sono sbottati: hanno solidarizzato con il collega sanzionato, dichiarandosi pronti a contribuire al pagamento della sanzione ma hanno anche chiesto agli amministratori di intervenire. "Tutti vogliamo una città vitale e capace di catalizzare giovani e meno giovani – afferma il sindaco Massimiliano Ciarpella – e non c’è dubbio che via Cesare Battisti sia un patrimonio per la città". "Il punto fondamentale – prosegue - non è schierarsi con o contro qualcuno, ma trovare un punto di equilibrio che consenta attività di intrattenimento, trovando una mediazione tra le parti, nel rispetto delle regole". L’idea è di semplificare le procedure autorizzative, supportando chi ha voglia di rendere viva la nostra città: "Lo faremo modificando il regolamento acustico già dal prossimo consiglio comunale. In questo modo, i promotori delle iniziative potranno chiedere la deroga dai 55 a 70 decibel nei giorni infrasettimanali e lavorativi fino a mezzanotte e mezza (30 minuti in più rispetto a prima) e all’1 per i venerdì, i sabati e i prefestivi di luglio e agosto, per un massimo di 16 deroghe mensili, in linea con le disposizioni regionali". Ma Ciarpella e i suoi sanno che vi vuole anche altro: "Predisporremo un’analisi acustica dei luoghi più sensibili, per rilasciare schemi di posizionamento di sistemi di diffusione sonora a minor impatto acustico. Valutiamo la possibilità di dotare i palchi comunali di sistemi di mitigazione sonora. L’obiettivo è tenere unita la città, sensibilizzando operatori e residenti". La conclusione: "La città cresce solo se sa coniugare le esigenze di chi investe e quelle di chi risiede o soggiorna qui. Tolleranza da un lato, attenzione al rispetto dei limiti e una selezione delle iniziative compatibili con un determinato contesto, dall’altro".

m.c.