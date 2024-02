Movimento Civitas Civici senza limiti: "Puntiamo ad essere il primo partito"

Non è vero che i movimenti civici non possano avere peso politico in Regione, lo dimostra Civitas civici, nel 2020 con Francesco Acquaroli per le elezioni regionali e oggi già in campagna elettorale per il 2025 che si avvicina. Per l’avvio della campagna elettorale si sceglie Fermo, laboratorio civico per eccellenza, col sindaco Paolo Calcinaro che per ora si tira fuori dalla partita, saluta solo come padrone di casa e per il futuro non si sbilancia ancora: "Fa piacere che sia stata scelta Fermo che rispetto al civismo rappresenta un esperimento strano ma vincente. Non so ancora cosa farò alla fine della mia esperienza da sindaco, ci sono molti fattori, ci tenevo a ringraziare per la considerazione avuta qui. Si diceva sempre che senza partiti non si potessero affrontare sfide elettorali importanti e invece il civismo che si occupa dei problemi è importante, a Acquaroli devo riconoscere un’onestà intellettuale difficile da trovare in altri politici". Il movimento è nato con Paolo Mattei, il leader nel fermano è il sindaco di Servigliano Marco Rotoni ma tanti gli amministratori che si sono uniti oggi, dal sindaco di Smerillo a Montappone, Belmonte Piceno e Monteleone di Fermo e la vice di Lapedona. In sala anche l’imprenditore Steca, il dottor Morresi e l’avvocato Romagnoli. Mattei spiega che il progetto parte e cresce proprio con gli amministratori che sono le persone più vicine ai territori, comprendono i problemi meglio di tutti gli altri: "Lo stesso Acquaroli è stato sindaco e spesso lo vedo vicino alle problematiche sentite e vissute in quella esperienza, il primo cittadino è parte integrante del territorio in cui vive, ultimo baluardo di situazione difficilissime e sempre e solo lui trova soluzion. Penso che potremo essere il primo partito nel fermano, sono i partiti che vorrebbero i nostri amministratori in lista, a breve diremo anche i nomi dei nostri candidati, partendo proprio da Rotoni".

Acquaroli parla delle sfide ancora da affrontare: "Il mio rapporto con questo gruppo è saldato nel corso degli anni, si fonda sulla capacità di aggregare forze e personalità che possono aiutarci a vincere le elezioni ma la cosa più importante è riuscire realmente a mettere in campo riforme vincenti per la Regione. Il fatto di avere professionalità e amministratori importanti e leali di persone che mettono le marche prima di tutto ci aiuta moltissimo. Calcinaro è un sindaco amato ma che ha un elemento importante, la capacità di aggregare, di vincere nel nome della buona amministrazione superando anche i limiti dell’appartenenza che se diventa ideologia ci fa fare scelte sbagliate". Aquaroli pensa alla riforma sanitaria da rendere sempre più solida, al governo del territorio, al nuovo ospedale di Fermo da inaugurare, all’Inrca di Ancona e a tanto altro. Aldo Salvi è il volto del movimento che oggi è sottosegretario dalla sanità, pensa ad un servizio sempre più vicino ai territori e alle persone, partendo dall’ascolto e dalla conoscenza profonda. Stefano Babini è oggi commissario all’alluvione di Senigallia, è professionalità sicura e concreta, una competenza indiscussa: "La nostra è stata una proposta di lavoro nata nel 2020, spiega Rotoni, un impegno del territorio, quell’atto di fiducia è diventato atto di coerenza. Mettiamo concretezza e diverse competenze, per dare il nostro contributo alla stabilità della Regione, Fermo è una provinca che rilancia la sua competitività, animiamo in maniera entusiasta la nostra realtà. Connettiamo le Marche è lo slogan che ci siamo dati e questo la giunta Acquaroli lo sta facendo, ripartiamo da qui per completare un lavoro grande".

Angelica Malvatani