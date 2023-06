Mozione di Forza Italia per la Bandiera Lilla

E’ di Forza Italia la prima mozione consiliare presentata per essere discussa nel prossimo consiglio comunale (il secondo della legislatura del sindaco Massimiliano Ciarpella) e che riguarda il mondo della disabilità e la necessità che l’amministrazione si attivi per la conquista della Bandiera Lilla. Una mozione firmata dal consigliere di minoranza, Bruno Maccarone (Fi), e stilata in collaborazione con il coordinatore comunale degli azzurri, Andrea Falzetta, con il prezioso contributo fornito da Lorenzo Petrini. "La Bandiera Lilla nasce con l’obiettivo di favorire il turismo della disabilità, premiando e supportando quei Comuni che presto particolare attenzione a questo target turistico" dicono i promotori dell’iniziativa. "Per noi, oltre che rappresentare un segnale di civiltà e il rispetto di sacrosanti diritti, questa Bandiera è uno strumento che coniuga il sostegno e la promozione sociale col marketing turistico, operando in funzione sociale e di rilancio dell’economia".