Mozione di Pompozzi in Provincia "No all’impianto agrivoltaico"

Dopo l’interrogazione del consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti discussa in Consiglio e legata al mega impianto agro fotovoltaico da circa 40 ettari di estensione, presentato dalla ditta ‘Tep Renewables’, società romana del gruppo Tep con sede legale in Gran Bretagna, che si vorrebbe realizzare sulla collina fra Belmonte Piceno e Servigliano arriva anche una mozione alla Provincia di Fermo. A presentarla è stata il consigliere Stefano Pompozzi, e sarà discussa in occasione della prossima seduta del 23 febbraio a Fermo.

"È una mozione che non possiede alcun colore politico – spiega Pompozzi – ma vuole essere solo uno strumento di confronto fra tutte le forze provinciali per sostenere la tutela del territorio. Va precisato che non sono una persona contraria a priori a questo tipo di progetti, ma stiamo parlando di un impianto le cui dimensione si aggira intorno a circa 50 campi di calcio di media dimensioni, è decisamente troppo impattante per una collina come quella indicata in contrada Colle Ete. Non ci sono neppure le condizioni per valutare pro e contro o intavolare un confronto al fine limare qualche elemento che possa creare vantaggi per tutte le patri. Si tratta di un progetto troppo impattante per il nostro territorio che non porterà benefici. Inoltre, non possiamo certo dimenticare gli sforzi profusi dalle varie amministrazione nel corso degli ultimi 5-6 anni, impegnati a progettare e ottenere finanziamenti per la rigenerazione urbana dei piccolo borghi, la promozione de territori attraverso iniziative ambientali e turistiche per la realizzazione di progetti come ciclo vie, reti museali e altro ancora. Tutto gli sforzi profusi verrebbero cancellati in un istante". Sicuramente l’argomento sarà discusso e approfondito durante la seduta del Consiglio provinciale della prossima settimana.

Alessio Carassai