Mozione su Gaza,: "rinvio per rispetto del silenzio elettorale"

Vita travagliata per la trattazione della questione palestinese in consiglio comunale. La mozione presentata da Progetto Democratico in difesa di Gaza, la cui discussione prevista nella seduta consiliare di ieri mattina, è stata rinviata, adducendo come motivazione principe il rispetto del silenzio elettorale e a meno di ulteriori rinvii o intoppi dell’ultima ora, potrà essere discussa nel consiglio comunale di martedì prossimo. Un rinvio avvenuto al termine di una sospensione dei lavori richiesta dal presidente del consiglio comunale per un confronto con i capigruppo consiliari, in cui i toni fino a quel momento tutto sommato pacati, si sono decisamente animati, soprattutto da parte del gruppo che quella mozione aveva presentato. Un malumore che aveva cominciato a farsi sentire già qualche giorno prima della seduta consiliare quando, in sede di commissione consiliare, a Progetto Democratico, era stato chiesto di ritirare la mozione per presentarne una, i cui contenuti non erano stati ritenuti condivisibili dal gruppo di minoranza che, perciò, aveva deciso di non ritirarla. Senonché, a conferma del fatto che il problema del silenzio elettorale non era stato preso in considerazione ai fini della discussione, il giorno prima del consiglio comunale, l’ordine del giorno è stato integrato con due mozioni entrambe datate 26 settembre: una del consigliere di minoranza, Enrico Piermartiri, l’altra sottoscritta da tutte le forze di maggioranza. Tutte sul medesimo argomento, approcciato con sfaccettature diverse.

m. c.