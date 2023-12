Mozione Zes bocciata,. Pasquali amara

La butta sull’ironia e sul sarcasmo Annalinda Pasquali (consigliere comunale Pd), nel commentare l’accoglienza riservata alla sua mozione in cui si chiedeva di impegnare il sindaco a sollecitare la Regione nel chiedere la Zes per le Marche. "A un certo punto, ci si è immersi in una narrazione favolosa dove i consiglieri di Fd’I e Fi ci hanno raccontato della meravigliosa salute di cui gode l’industria marchigiana e del dilettevole mondo del settore calzaturiero: crescita di Pil ed export, fatturato aumentato, nessuno bisogno della Zona Economica Speciale". A riprova che così non è affatto, la Pasquali adduce recenti indagini, studi, statistiche che dicono tutt’altro. "Vi si dice che l’industria marchigiana è in ulteriore rallentamento nel terzo trimestre, con una flessione del 5,2%, con un calo superiore al dato nazionale. Da dati Inps e Ires Cgil Marche si apprende che da gennaio a giugno sono state richieste e autorizzate 6,8milioni di ore di Cig, di Fis (Fondo Integrazione salariale) e altri fondi di solidarietà". Abbandonando i toni sarcastici, la Pasquali sottolinea l’importanza di un pronunciamento del Comune al presidente della Regione affinché le Marche vengano incluse nella Zes, "puntando sulla tanto sbandierata filiera amministrativa. Ma – aggiunge - Fd’I e Fi, pur di giustificare l’incapacità della giunta regionale di far rientrare le Marche nella Zes, hanno dichiarato che non ci sono problemi e che il comparto calzaturiero gode di ottima salute. Nel post Covid c’è stata una ripresa economica di cui abbiamo beneficiato tutti, ma ora la produzione calzaturiera, e dell’indotto, sono di nuovo in decrescita". In questo scenario, la Zes "può essere uno strumento di attrazione per gli investitori, per creare nuovi posti di lavoro e tanto altro ma, come al solito, la discussione di Fi si è spostata sul passato, sulle responsabilità dei ‘sinistri’ governi marchigiani mentre Fd’I ne ha fatta una questione di paternità. Nessuno dei due, però, ha fatto una proposta alternativa, liquidando la mozione col voto contrario di tutta la maggioranza e del consigliere di Fi".

Marisa Colibazzi